"Реал" не будет покупать замену для Модрича

Мадридский "Реал" не планирует усиливать линию полузащиты в случае ухода из клуба Луки Модрича.

По информации Marca, тренерский штаб "бланкос" собирается заменить хорвата Мартином Эдегором, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Реал Сосьедад".

Норвежец должен пробыть в клубе из Сан-Себастьяна до 2021 года, однако "Реал" может вернуть его досрочно, если Модрич решит уйти грядущим летом.

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