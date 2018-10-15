"Реал" не будет препятствовать уходу лучшего игрока 2018 года
Мадридский "Реал" не будет препятствовать уходу своего полузащитника Луки Модрича, информирует ActuFoot.
По сведениям источника, руководство королевского клуба вполне будет готово отпустить хорвата, на которого всерьез претендует миланский "Интер". Однако перед расставанием с лучшим игроком мира текущего года "сливочные" намерены подыскать ему замену.
В текущем сезоне Модрич сделал 2 результативные передачи в 11 играх за "Реал".
Всего 33-летний хавбек провел за "сливочных" 268 игр, забил 13 голов и сделал 41 ассист. Четыре раза выигрывал с клубом кубок чемпионов.
Напомним, в "Реале" рассматривают вариант с обменом Бэйла на звезду АПЛ. | soccernews.ru
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