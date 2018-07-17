"Реал" не будет приобретать игрока на замену Роналду

Этим летом мадридский "Реал" не будет приобретать игрока на замену своему бывшему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, который ушел в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям The Sun, который ссылается на испанскую прессу, в текущее трансферное окно королевский клуб не будет делать дорогостоящих приобретений. Таким образом, переезд Неймара, Харри Кейна, Эдена Азара, Килиана Мбаппе и других потенциальных звезд на "Сантьяго Бернабеу" полностью исключается.

Напомним, Азар озвучил свои финансовые требования "Реалу". | soccernews.ru