"Реал" не будет приобретать игрока на замену Роналду

2 Теги реал мадридкриштиану роналду

"Реал" не будет приобретать игрока на замену РоналдуЭтим летом мадридский "Реал" не будет приобретать игрока на замену своему бывшему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, который ушел в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям The Sun, который ссылается на испанскую прессу, в текущее трансферное окно королевский клуб не будет делать дорогостоящих приобретений. Таким образом, переезд Неймара, Харри Кейна, Эдена Азара, Килиана Мбаппе и других потенциальных звезд на "Сантьяго Бернабеу" полностью исключается.

Напомним,  Азар озвучил свои финансовые требования "Реалу". | soccernews.ru

Комментарии
Квинколобик

в текущее трансферное окно королевский клуб не будет делать дорогостоящих приобретений. Таким образом Реал решил омолодить состав не играя в финальных играх ЛЧ!

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