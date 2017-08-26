"Реал" не будет приобретать нового форварда, Зидан сделает ставку на Майораля

Наставник "Реала" Зинедин Зидан решил, что клубу не нужен новый форвард.

"Стоит ли ожидать приобретений футболистов в линию атаки до закрытия трансферного окна? Мне не нужен ещё один форвард. В нападении я рассчитываю на Майораля и собираюсь предоставить ему шанс в этом сезоне. Он является футболистом, который может нам помочь, когда мы в нём нуждаемся. Для него этот сезон важен с точки зрения прогресса. Он должен быть готов, когда у него появится возможность играть" - приводит слова Зидана Marca.

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