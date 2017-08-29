"Реал" не будет продавать Бэйла

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"Реал" не будет продавать Бэйла

Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб этим летом, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство королевского клуба приняло решение не продать футболиста, несмотря на интерес к нему со стороны "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что за четыре года выступления за "Реал" 28-летний Бэйл 19 раз получал травмы.

Не пропустите: Руководство "Реала" задумывается о продаже Бэйла. | http://soccernews.ru

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