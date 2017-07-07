"Реал" не будет продавать Морату менее, чем за 90 миллионов

Боссы "Реала" согласны продать Альваро Морату не менее, чем за 90 миллионов евро.

Как известно, в услугах Мораты в первую очередь заинтересован "Манчестер Юнайтед", но недавно англичане договорились о покупке Ромелу Лукаку из "Эвертона".

Источник отмечает, что наставник "Реала" Зинедин Зидан уже говорил Морате, что рассчитывает на него в новом сезоне. Сам футболист ранее заявил о желании уйти.

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