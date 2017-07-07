"Реал" не будет продавать Морату менее, чем за 90 миллионов

Теги альваро моратареал мадрид

"Реал" не будет продавать Морату менее, чем за 90 миллионовБоссы "Реала" согласны продать Альваро Морату не менее, чем за 90 миллионов евро.

Как известно, в услугах Мораты в первую очередь заинтересован "Манчестер Юнайтед", но недавно англичане договорились о покупке Ромелу Лукаку из "Эвертона".

Источник отмечает, что наставник "Реала" Зинедин Зидан уже говорил Морате, что рассчитывает на него в новом сезоне. Сам футболист ранее заявил о желании уйти.

Читайте: "Челси" переключит внимание с Лукаку на Морату | http://soccernews.ru

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