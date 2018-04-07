"Реал" не будет устраивать чемпионский коридор для "Барселоны"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан озвучил своё решение по чемпионскому коридору для "Барселоны".

Отметим, что если "сине-гранатовые" выиграют ближайшие пять матчей в Примере, то к "Эль Класико", которое состоится 6 мая, каталонцы уже будут чемпионами.

"Мы не собираемся это делать, вот и всё. Это моё решение" - цитирует Зидана AS.

Напомним, что "Барселона" в декабре прошлого года также отказалась устраивать чемпионский коридор для "Реала" после победы "сливочных" в Клубном Чемпионате Мира.



Не пропустите: Бэйл остался недоволен решениями Зидана. | http://soccernews.ru