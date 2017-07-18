"Реал" не будет вступать в борьбу за Неймара

Мадридский "Реал" не будет вступать в борьбу за форварда каталонской "Барселоны" Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес отказался от идеи приобретения бразильца ввиду того, что тот во время своего перехода в стан "сине-гранатовых" в 2013 году отклонил предложение "сливочных".

Напомним, бразильские СМИ сообщили о том, что Неймар согласился на переход в ПСЖ. | soccernews.ru