"Реал" не будет вступать в борьбу за Неймара

Теги реал мадридфлорентино переснеймарбарселона

"Реал" не будет вступать в борьбу за НеймараМадридский "Реал" не будет вступать в борьбу за форварда каталонской "Барселоны" Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес отказался от идеи приобретения бразильца ввиду того, что тот во время своего перехода в стан "сине-гранатовых" в 2013 году отклонил предложение "сливочных".

Напомним, бразильские СМИ сообщили о том, что Неймар согласился на переход в ПСЖ. | soccernews.ru

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