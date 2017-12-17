"Реал" не будет зимой подписывать новичков

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что доволен нынешним составом команды.

"Всегда можно усилить команду, но если всё работает хорошо, то порой не стоит и вмешиваться. У нас в составе прекрасные футболисты, есть много молодых дарований, так что настала пора наслаждаться тем, что есть" - приводит слова Переса FourFourTwo.

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