"Реал" не делал предложений по Салаху

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"Реал" не делал предложений по Салаху

Мадридский "Реал" не делал предложений по трансферу вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы даже не контактировали по этому поводу. "Сливочные" действительно проявляют интерес к 25-летнему египтянину, однако к конкретным действиями пока не переходили.

Ранее "Ливерпуль" дал понять, что не продаст Салаха даже за рекордные 222 миллиона евро. 

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