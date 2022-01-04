"Реал" не делал предложения по Мбаппе

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"Реал" не делал предложения по Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не предлагал 50 миллионов евро за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает твиттер-аккаунт El Partidazo de COPE.

По сведениям источника, королевский клуб не планирует приобретать футболиста в зимнее трансферное окно, так как он не собирается уходить из ПСЖ в январе.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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