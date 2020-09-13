"Реал" не готов отпустить Регилона в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Реала" Серхио Регилон, скорее всего, не покинет мадридский клуб в нынешнее трансферное окно, сообщает AS.

Прошлый сезон 23-летний футболист провел в аренде в "Севильи". Испанец доволен своим положение в клубе, поэтому хочет остаться еще на сезон, после чего вернуться в "Реал".

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Манчестер Юнайтед". Но по данным источника, "Реал" не хочет продавать футболиста.

В минувшем сезоне футболист провел 38 матчей за "Севилью" и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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