"Реал" не готов платить Мбаппе свыше 7 миллионов евро за сезон

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"Реал" не готов платить Мбаппе свыше 7 миллионов евро за сезонТрансферная сага с 18-летним форвардом "Монако" Килианом Мбаппе с его уходом из клуба продолжается.

Как информирует испанская пресса, мадридский "Реал" уже оповестил окружение футболиста о том, что он будет готов платить ему не более 7 миллионов евро за сезон. Предложения же других претендентов выглядят более солидно. В частности, французский ПСЖ предложил Мбаппе оклад в размере 12-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, Перес может переключиться на другой громкий трансфер, если "Реалу" не удастся подписать молодую звезду монегасков. | soccernews.ru

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