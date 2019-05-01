"Реал" не готов платить Погба зарплату, которую он получает в "МЮ"

"Реал" все еще надеется на то, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом перейдет в команду. Однако клуб не готов платить французу столько же денег, сколько он получает в Англии. Об этом пишет ESPN.

Мадридский клуб не собирается платить футболисту 340 тысяч евро в неделю. В "Реале" к заработной плате игрокам относятся осторожно, чтобы не подвергать клуб дополнительными финансовым проблемам.

Ранее сообщалось, что Погба будет получать в "Реале" 12 миллионов евро в год, а это на 2 млн евро больше, чем в "МЮ"

В текущем 26-летний француз участвовал в 44 матчах в АПЛ, в которых забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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