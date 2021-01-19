"Реал" не готов платить за Мбаппе 150 миллионов евро

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"Реал" не готов платить за Мбаппе 150 миллионов евро

Летний переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" находится под вопросом, пишет El Chiringuito TV.

По информации источника, в королевском клубе полагают, что парижане потребуют за форварда не менее 150 миллионов евро.

Однако из-за финансового кризиса, обсуловленного пандемией коронавируса, "сливочные" не смогут заплатить за француза такую сумму.

Напомним, что контракт звёздного футболиста с ПСЖ истекает в 2022 году, что, возможно, заставит клуб пойти на уступки.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе забил 14 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

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