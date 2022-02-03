"Реал" не хочет переплачивать за Эндрика

Фото: инстаграм Эндрика\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании 15-летнего вундеркинда из "Палмейраса" Эндрика и уже значительно продвинулся в вопросе его трансфера.

Но как сообщает AS, несмотря на значительный интерес к игроку, "Мадрид" не будет платить за него более 45 миллионов евро.

По информации источника, сам "Палмейрас" хочет включить в контракт нападающего клаусулу в размере 100 миллионов евро. Соглашение будет подписано, когда игрок отпразднует свое 16-летие.

По трансферным правилам ФИФА, он не сможет перейти в "Реал Мадрид", пока ему не исполнится 18 лет.

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