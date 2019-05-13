"Реал" не хочет платить Погба 15 миллионов евро в год
Сегодня, 13 мая, стало известно, что "Реал" после финала Лиги Европы объявил о переходе Эдена Азара.
Второй трансферной целью мадридского клуба является форвард "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, однако с его переходом могут возникнуть проблемы, пишет L’Équipe.
По данным издания,руководство "Реала" смущает запрашиваемая игроком зарплата в размере 15 миллионов в год.
Источник в "Реале" прокомментировал данную ситуацию следующим образом:
"Если в команде будут Неймар или Мбаппе, то они могут стать самыми высокооплачиваемыми игрока, но не Погба".
Погба в нынешнем сезоне участвовал в 48 матчах за "Манчестер Юнайтед", забив 16 голов и сделав 11 результативных передач. На данный момент он зарабатывает 17 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16