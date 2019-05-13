"Реал" не хочет платить Погба 15 миллионов евро в год

Сегодня, 13 мая, стало известно, что "Реал" после финала Лиги Европы объявил о переходе Эдена Азара.

Второй трансферной целью мадридского клуба является форвард "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, однако с его переходом могут возникнуть проблемы, пишет L’Équipe.

По данным издания,руководство "Реала" смущает запрашиваемая игроком зарплата в размере 15 миллионов в год.

Источник в "Реале" прокомментировал данную ситуацию следующим образом:

"Если в команде будут Неймар или Мбаппе, то они могут стать самыми высокооплачиваемыми игрока, но не Погба".

Погба в нынешнем сезоне участвовал в 48 матчах за "Манчестер Юнайтед", забив 16 голов и сделав 11 результативных передач. На данный момент он зарабатывает 17 миллионов евро в год.

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