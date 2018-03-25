"Реал" не хочет вести переговоры с женой Икарди

"Реал" может отказаться от идеи с покупки нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Diario Madridista.

По сведениям издания, руководство королевского клуба не намерено вести переговоры с женой футболиста Вандой Нарой, которая является его агентом.

Стоит отметить, что Ванда и Мино Райола находятся в "черном списке" среди агентов для "Реала". При этом "Реал" может согласиться на переговоры, если Икарди предоставит другого представителя.

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