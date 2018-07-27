"Реал" не имеет в составе обладателя "Золотого мяча" впервые с 2000 года

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"Реал" не имеет в составе обладателя "Золотого мяча" впервые с 2000 года

Мадридский "Реал" впервые за последние 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча".

В последний раз подобное происходило в 2000 году.

С тех пор в составе королевского клуба всегда был лучший игрок мира - Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Роналдо, Фабио Каннаваро, Кака и Криштиану Роналду.

Напомним, что 33-летний Роналду несколько недель назад перешел в "Ювентус". Стоит отметить, что из действующих обладателей "Золотого мяча" продолжает карьеру еще только нападающий "Барселоны" Лионель Месси, чей переход в "Реал" невозможен.

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Все обладатели ЗМ уже карьеру завершили а они все еще бодаются, по истине великие игроки

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