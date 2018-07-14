"Реал" не может договориться по трансферу Куртуа

Мадридский "Реал" хочет купить вратаря "Челси" Тибо Куртуа.

Однако, как сообщает бельгийский журналист Кристоф Терье, клубы пока далеки от достижения договорённости по трансферу 26-летнего стража ворот.

"Сливочные" и "синие" не могут согласовать сумму сделки, которая, по некоторым данным, может составить от 35 до 50 миллионов евро.

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