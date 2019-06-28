"Реал" не может договориться с "Аяксом" о трансфере ван де Бека

Мадридский "Реал" ведёт переговоры с "Аяксом" о переходе полузащитника Донни ван де Бека, сообщает Marca

По сведениям издания, клубам пока не удаётся согласовать сумму сделки.

"Бланкос" предлагают за 22-летнего голландца 50 миллионов евро, а голландский гранд требует на 15 миллионов больше.

"Реал" пока не намерен стремиться к компромиссу, поскольку ван де Бек не является их приоритетной целью. Главным кандидатом на усиление средней линии остаётся хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

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