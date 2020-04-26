"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта

Теги реал мадридрафаэль варан

"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта

Мадридский "Реал" не может согласовать условия нового контракта с французским защитником Рафаэлем Вараном, сообщает AS.

По сведениям издания, в настоящее время стороны не ведут переговоров. Возможно, они вернутся к переговорам, когда удастся оценить ущерб от финансового кризиса, спровоцированного пандемией китайского коронавируса. Клуб хочет продлить с ним соглашение до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Варан провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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