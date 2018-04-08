"Реал" не может обыграть "Атлетико" на своем поле в четырех матчах подряд

Теги реал мадридатлетико мадрид

"Реал" не может обыграть "Атлетико" на своем поле в четырех матчах подряд

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Реал" принимает "Атлетико".

Стоит отметить, что королевский клуб не может дома обыграть "матрасников" на протяжении четырех матчей Ла Лиги подряд.

В этих матчах "сливочные" всего один раз сыграли вничью и три раза проиграли.

Это худшая серия "Реала" в домашних матчах против любой из команд Примеры в истории.

Не пропустите: Кроос, Роналду против Гризманна и Косты: "Реал" и "Атлетико" объявили составы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов