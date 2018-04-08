"Реал" не может обыграть "Атлетико" на своем поле в четырех матчах подряд

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Реал" принимает "Атлетико".

Стоит отметить, что королевский клуб не может дома обыграть "матрасников" на протяжении четырех матчей Ла Лиги подряд.

В этих матчах "сливочные" всего один раз сыграли вничью и три раза проиграли.

Это худшая серия "Реала" в домашних матчах против любой из команд Примеры в истории.

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