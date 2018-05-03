"Реал" не может оставить свои ворота сухими на протяжении последних 20-ти Эль Класико в Ла Лиге

Теги барселонареал мадрид

"Реал" не может оставить свои ворота сухими на протяжении последних 20-ти Эль Класико в Ла ЛигеМадридский "Реал" не может оставить свои ворота сухими на протяжении последних 20-ти Эль Класико в Ла Лиге.

Так, в последний раз каталонская "Барселона" не смогла отметиться голом в матче чемпионата против королевского клуба 23-го декабря 2007-го года, когда она на "Камп Ноу" уступила сопернику со счетом 0:1. С тех пор "сине-гранатовые" забивали в каждом из последующих 20-ти Эль Класико, одержав в них 12 побед, 3 раза сыграв вничью и проиграв 5 игр.

Напомним, Пике заявил, что "Реал" не был конкурентом "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru

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