Мадридский "Реал" не может оставить свои ворота сухими на протяжении последних 20-ти Эль Класико в Ла Лиге.

Так, в последний раз каталонская "Барселона" не смогла отметиться голом в матче чемпионата против королевского клуба 23-го декабря 2007-го года, когда она на "Камп Ноу" уступила сопернику со счетом 0:1. С тех пор "сине-гранатовые" забивали в каждом из последующих 20-ти Эль Класико, одержав в них 12 побед, 3 раза сыграв вничью и проиграв 5 игр.

Напомним, Пике заявил, что "Реал" не был конкурентом "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru