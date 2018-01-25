"Реал" не может пройти в полуфинал Кубка Испании четыре сезона подряд

Теги реал мадрид

"Реал" не может пройти в полуфинал Кубка Испании четыре сезона подряд

В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании "Реал" на своём поле проиграл "Леганесу" со счётом 1:2, вследствие чего вылетел из турнира.

Как сообщает ESPN, "сливочные" не могут пробиться в полуфинал Кубка Испании уже четыре сезона подряд.

В последний раз "Реал" выходил в полуфинал этого турнира в 2014 году - тогда команда выиграла трофей. | http://soccernews.ru

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