"Реал" не может согласовать с "Бетисом" условия трансфера Себальоса

Мадридский "Реал" не может согласовать с севильским "Бетисом" условия перехода в свой стан полузащитника "бело-зеленых" Дани Себальоса.

Как информирует FootMercato, несмотря на то, что футболист уже проходит медобследование в столице Испании, стороны все еще не достигли соглашения по поводу его трансфера. Так, королевский клуб хочет договориться о выплате компенсации за 20-летнего хавбека, размер которой составляет 15 миллионов евро, в рассрочку, тогда как "Бетис" намерен получить всю сумму сразу.

Напомним, Тео Эрнандес оконфузился на своем официальном представлении в качестве игрока "Реала". | soccernews.ru