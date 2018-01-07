"Реал" не может выиграть в трех выездных матчах Ла Лиги подряд - худший результат за последние 10 лет

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в гостях сыграет с "Сельтой".

Королевский клуб не может добиться победы в трех последних выездных матчах, сыграв вничью с "Атлетико" (0:0) и "Атлетиком" (0:0) и потерпев одно поражение от "Жироны" (1:2). Это худший показатель для "Реала" с 2008 года. Тогда "сливочные" потерпели три поражения и однажды сыграли вничью в четырех гостевых матчах подряд.

Стоит отметить, что непосредственно перед нынешней неудачной серией, "Реал" выиграл 13 матчей на выезде подряд.

Матч "Сельта" - "Реал" состоится сегодня, 7 января и начнется в 22:45 мск.

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