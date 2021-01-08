"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды

"Реал" из-за погодных условий не может вылететь в Памплону на матч 18 тура Ла Лиги с "Осасуной".

В Мадриде идет сильный снег, а взлетно-посадочная полоса обледенела. Уже больше часа команда и сопровождающие находятся в самолете.