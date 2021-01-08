"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды

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"Реал" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за погоды"Реал" из-за погодных условий не может вылететь в Памплону на матч 18 тура Ла Лиги с "Осасуной".

В Мадриде идет сильный снег, а взлетно-посадочная полоса обледенела. Уже больше часа команда и сопровождающие находятся в самолете.

Ситуация усугубляется тем, что изначально "Реал" планировал вылететь на игру не сегодня, а в субботу. Однако, руководство Лиги попросило вылететь заранее. В Мадриде пошли на встречу и по этой причине "королевский клуб" изменил график тренировок.

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