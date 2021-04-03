"Реал" не намерен переплачивать за Холанда

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"Реал" не намерен переплачивать за Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда 

Мадридский "Реал" не готов платить за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда требуемые 150-175 миллионов евро.

По информации AS, королевский клуб хочет купить 20-летнего футболиста, но за адекватную сумму.

Сообщается, что "сливочные" не собираются перебивать предложения конкурентов в лице "Барселоны" и клубов АПЛ.

При этом сам звёздный норвежец предпочитает продолжить карьеру именно в "Реале".

Холанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года, сыграл 49 матчей, забил 49 голов и сделал 11 ассистов.

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