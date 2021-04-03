"Реал" не намерен переплачивать за Холанда
Мадридский "Реал" не готов платить за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда требуемые 150-175 миллионов евро.
По информации AS, королевский клуб хочет купить 20-летнего футболиста, но за адекватную сумму.
Сообщается, что "сливочные" не собираются перебивать предложения конкурентов в лице "Барселоны" и клубов АПЛ.
При этом сам звёздный норвежец предпочитает продолжить карьеру именно в "Реале".
Холанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года, сыграл 49 матчей, забил 49 голов и сделал 11 ассистов.
Не пропустите: Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Лукаса Васкеса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" определился с будущим Аяза Гулиева
-
Клубный футбол возвращается! Битва за сокровища Германии, Клопп против Артеты, месть "Сити" и еще 2 ТОП-поединка выходных
-
"Челси" может усилиться итальянским нападающим
-
Опрос: Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
-
Фернандо хочет вернуться в "Спартак"
Лента новостей
-
"Милан" может переманить Иличича
-
Защитник "Севильи" заразился коронавирусом
-
"Спартак" определился с будущим Аяза Гулиева
-
"Арсенал" интересуется защитником "Интера"
-
Фанаты "Ювентуса" жёстко обратились к игрокам команды перед дерби с "Торино"
-
Гендиректор "Рубина" прокомментировал слухи о Хвиче в "Баварии"
-
Мбаппе сравнил важность побед в Лиге Чемпионов и Чемпионате Мира
-
Тухель высказался о составе "Челси"
-
Девушка дня: Роксана Малиновская - жена украинского легионера "Аталанты" Руслана Малиновского
-
Жо оценил перспективы Олича в ЦСКА
-
1
Клубный футбол возвращается! Битва за сокровища Германии, Клопп против Артеты, месть "Сити" и еще 2 ТОП-поединка выходных
-
1
"Лестер" продлил контракт с Ихеаначо
-
"Реал" не намерен переплачивать за Холанда
-
В "Спартаке" отреагировали на желание Фернандо вернуться в клуб
-
Филин вспомнил, как уезжал из Украины в 2014 году
-
1
"Челси" может усилиться итальянским нападающим
-
"Крылья Советов" отдали в аренду форварда, подписанного месяц назад
-
2
Опрос: Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в ПСВ
-
Фернандо хочет вернуться в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20