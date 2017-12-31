"Реал" не определился с будущим Бэйла

Мадридский "Реал" еще не определился с будущим своего вингера Гарета Бэйла, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, определяющими для 28-летнего валлийца станут следующие полгода в стане королевского клуба, по итогам которых руководством и тренерским штабом "сливочных" будет сформирована позиция по футболисту - выставлять его на трансфер или продолжить сотрудничество с ним.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 13 играх за "Реал".

Напомним, "Реал" хочет переманить из "Барселоны" нового Бускетса. | soccernews.ru