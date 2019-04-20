"Реал" не оставляет попыток заполучить Поля Погба

"Реал" в очередной раз попробует купить игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, информирует The Sun.

По данным источника, главный тренер мадридридского клуба Зинедин Зидан все еще намерен приобрести 26 летнего хавбека, несмотря на то, что он не отметился результативными действиями в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны" (3:0).

"Сливочные" намерены сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

Рыночная стоимость Погба - 100 миллионов евро. Его контракты с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне он участвовал в 42 матчах, в которых отметился 16 результативными и 11 голевыми передачами.

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