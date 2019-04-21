"Реал" не отпустил своего хавбека в "Атлетико"
Хавбек "Реала" Матео Ковачич не перейдет в "Атлетико".
Как сообщает AS, "матрасники" планировали подписать Ковачича предстоящим летом, однако "Реал" не захотел отпускать своего игрока в стан принципиального соперника.
Этот сезон Ковачич проводит в аренде в "Челси". Лондонский клуб не собирается выкупать права на хорвата, но "Реал" также планирует избавиться от футболиста.
Ранее интерес к Ковачичу проявляли "Интер", "Зенит", "Милан" и "Рома".
В этом сезоне Ковачич провел 44 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|33
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26