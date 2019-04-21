"Реал" не отпустил своего хавбека в "Атлетико"

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"Реал" не отпустил своего хавбека в "Атлетико"

Хавбек "Реала" Матео Ковачич не перейдет в "Атлетико".

Как сообщает AS, "матрасники" планировали подписать Ковачича предстоящим летом, однако "Реал" не захотел отпускать своего игрока в стан принципиального соперника.

Этот сезон Ковачич проводит в аренде в "Челси". Лондонский клуб не собирается выкупать права на хорвата, но "Реал" также планирует избавиться от футболиста.

Ранее интерес к Ковачичу проявляли "Интер", "Зенит", "Милан" и "Рома".

В этом сезоне Ковачич провел 44 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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