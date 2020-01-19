"Реал" не отпустит Хамеса в аренду январе

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"Реал" не отпустит Хамеса в аренду январе

Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб отказал нескольким клубам в аренде футболиста в январе. "Реал" согласен на продажу игрока. 

Напомним, что прошлым летом купить колумбийца хотел "Наполи", но Родригес решил остаться в Мадриде.

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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