"Реал" не планирует досрочно возвращать Эдегора из аренды
Мадридский "Реал" не собирается зимой прерывать аренду полузащитника Мартина Эдегора в "Реал Сосьедаде".
Как сообщает Marca, королевский клуб уважает арендное соглашение с басками и позволит норвежцу провести в команде из Сан-Себастьяна остаток сезона.
При этом отмечается, что в стане "бланкос" впечатлены игрой 20-летнего хавбека в первых турах Примеры.
Напомним, что Эдегор сыграл 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его признали лучшим игроком "Реал Сосьедада" в августе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|14
|2
|Реал Сосьедад
|6
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|4
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|5
|Вильярреал
|7
|11
|6
|Гранада
|6
|11
|7
|Барселона
|6
|10
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Бетис
|7
|8
|11
|Хетафе
|6
|7
|12
|Леванте
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Реал Вальядолид
|6
|6
|15
|Сельта Виго
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|5
|17
|Алавес
|6
|5
|18
|Эспаньол
|6
|5
|19
|Мальорка
|6
|4
|20
|Леганес
|6
|2