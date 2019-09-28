"Реал" не планирует досрочно возвращать Эдегора из аренды

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"Реал" не планирует досрочно возвращать Эдегора из аренды

Мадридский "Реал" не собирается зимой прерывать аренду полузащитника Мартина Эдегора в "Реал Сосьедаде".

Как сообщает Marca, королевский клуб уважает арендное соглашение с басками и позволит норвежцу провести в команде из Сан-Себастьяна остаток сезона.

При этом отмечается, что в стане "бланкос" впечатлены игрой 20-летнего хавбека в первых турах Примеры.

Напомним, что Эдегор сыграл 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его признали лучшим игроком "Реал Сосьедада" в августе.

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