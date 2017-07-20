"Реал" не планирует искать замену Морате

"Реал" не будет искать нового форварда в случае ухода Альваро Мораты, сообщает As.

По сведениям издания, наставник "сливочных" Зинедин Зидан уверен, что на этой позиции хватит Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Также могут быть привлечены игроки молодежного состава.

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