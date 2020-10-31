"Реал" не планирует никого покупать в январе

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"Реал" не планирует никого покупать в январе

Мадридский "Реал" не собирается выходить на рынок во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.

По сведениям издания, бюджет королевского клуба будет сокращён на 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса. Кроме того, потери будут расти в связи с отсутствием зрителей на домашних матчах.

У "сливочных" нет средств на усиление состава. Маловероятны сделки даже в случае продаж игроков.

Напомним, что летом "Реал" также никого не купил. Подобное произошло впервые за 40 лет.

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