"Реал" не планирует пересматривать контракт Роналду

Мадридский "Реал" не планирует пересматривать контракт своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, информирует Marca.

По сведениям издания, в настоящее время руководство королевского клуба не рассматривает возможности обсуждения с португальцем условий нового соглашения. Более того, в будущих планах "сливочных" такое развитие событий также не предусмотрено.

Напомним, Перес уже определился с потенциальными кандидатами на замену Роналду. | soccernews.ru