"Реал" не планирует пересматривать контракт Роналду

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"Реал" не планирует пересматривать контракт РоналдуМадридский "Реал" не планирует пересматривать контракт своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, информирует Marca.

По сведениям издания, в настоящее время руководство королевского клуба не рассматривает возможности обсуждения с португальцем условий нового соглашения. Более того, в будущих планах "сливочных" такое развитие событий также не предусмотрено.

Напомним, Перес уже определился с потенциальными кандидатами на замену Роналду. | soccernews.ru

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