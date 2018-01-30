"Реал" не планирует подписывать Икарди

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"Реал" не планирует подписывать ИкардиМадридский "Реал" не планирует подписывать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди в текущее трансферное окно.

Однако, как информирует Onda Cero, королевский клуб вполне может сделать солидное предложение по нему уже по окончанию текущего сезона. По сведениям источника, в подписании 24-летнего нападающего "нерадзурри" заинтересован главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Интер".

Напомним, Сампаоли рассказал о заинтересованности "Реала" в Икарди. | soccernews.ru

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