"Реал" не планирует понижать зарплату игрокам и персоналу

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"Реал" не планирует понижать зарплату игрокам и персоналу

Руководство "Реала" не собирается понижать зарплату футболистам, персоналу и тренерскому штабу.

Как сообщает испанская пресса, у клуба нет финансовых проблем, поэтому проблем с выплатами зарплаты не будет. Напомним, что ранее на сокращение зарплат пошли "Барселона", "Атлетико" и "Эспаньол".

Розыгрыш Примеры был приостановлен до особого распоряжения. После 27 туров "Реал" идет вторым, отставая от "Барселоны" на два очка.

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Первоклашка с крутым нравом

Логично.Реал может себе похволить.Только каталонская помойка терпит убытки и без коронавируса в связи с необдуманным руководством и под управлением ставленников бородатого интриганта!Над Барсой все смеются!Реально позорище!

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