"Реал" не планирует совершать трансферы летом кроме Мбаппе и Холанда

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"Реал" не планирует совершать трансферы летом кроме Мбаппе и Холанда

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Журналист издания Marca Хосе Феликс Диас рассказал о планах мадридского "Реала" на грядущее летнее трансферное окно.

Так, по информации источника, нападающие Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд - две главных цели. Полузащитник и правый защитник будут подписаны только в случае ухода определенных игроков. 

Отмечается, что никто в клубе не намерен рисковать экономическим благополучием "Реала" - Мбаппе и Холанд в приоритете, а в остальном клуб будет принимать решение исходя из уходов игроков. 

Сообщается, что центральный защитник Рафа Марин, очень вероятно, будет переведен в первую команду, а Фран Гарсия из "Райо" действительно является опцией для усиления левого фланга обороны. 

Гарет Бэйл, Иско, Марсело точно покинут клуб, а Мариано, Хесус Вальехо и Дани Себальос тоже могут уйти. 

Будущее Эдена Азара, Марко Асенсио и Альваро Одриосолы еще не определено.

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Комментарии

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andi
андрей

Полузащиту тоже надо обновлять.

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