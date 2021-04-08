"Реал" не планирует увеличивать предложение Рамосу по новому контракту

Теги серхио рамосреал мадрид

"Реал" не планирует увеличивать предложение Рамосу по новому контрактуФото: Твиттер @SergioRamos 
До сих пор не ясно, останется ли защитник Серхио Рамос в "Реале".

"Королевский клуб" рассчитывает на то, что капитан согласился на первоначальные условия, выдвинутые руководством. В Мадриде хотят, чтобы испанец продолжил выступления в их команде, но не станет улучшать предложение. Если 35-летний футболист отклонит его, то, команда справится и без него, считают в клубе.

Причиной такой уверенности стала сильная игра со стороны Начо Фернандеса и Эдера Милитао, которую они показали в последних встречах.

Кроме того, "сливочные" имеют в своем распоряжении Рафаэля Варана, который все еще ведет переговоры по новому контракту с клубом и планируют подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.

Срок текущего контракта Рамоса с "Реалом" истекает летом.

В сезоне 2020/2021 защитник провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 мяча (оба – с пенальти).

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