"Реал" не планирует увеличивать предложение Рамосу по новому контракту
Фото: Твиттер @SergioRamos
До сих пор не ясно, останется ли защитник Серхио Рамос в "Реале".
"Королевский клуб" рассчитывает на то, что капитан согласился на первоначальные условия, выдвинутые руководством. В Мадриде хотят, чтобы испанец продолжил выступления в их команде, но не станет улучшать предложение. Если 35-летний футболист отклонит его, то, команда справится и без него, считают в клубе.
Причиной такой уверенности стала сильная игра со стороны Начо Фернандеса и Эдера Милитао, которую они показали в последних встречах.
Кроме того, "сливочные" имеют в своем распоряжении Рафаэля Варана, который все еще ведет переговоры по новому контракту с клубом и планируют подписать защитника "Баварии" Давида Алабу.
Срок текущего контракта Рамоса с "Реалом" истекает летом.
В сезоне 2020/2021 защитник провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 2 мяча (оба – с пенальти).
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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