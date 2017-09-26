"Реал" не планирует зимой подписывать новичков

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"Реал" не планирует зимой подписывать новичков

Мадридский "Реал" не планирует в зимнее трансферное окно подписывать новых игроков, сообщает Marca.

По сведениям издания, соответствующее решение принял главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. По мнению французского специалиста, его команда достаточно укомплектована и в усилении не нуждается.

Отмечается, что изменить мнение наставника может только серьёзная травма какого-то из ключевых футболистов "Реала".

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