"Реал" не подтвердил слухи о возможном приобретении Месси в 2013 году

"Реал" не подтвердил слухи СМИ о том, что в июне 2013 года клуб собирался купить у "Барселоны" Лионеля Месси за 250 миллионов евро.

Как сообщал источник, кроме того, отцу форварда каталонцев был обещан бонус в размере 1 миллиона евро.

"Эта информация – полнейшая выдумка. Она не имеет ничего общего с действительностью", – приводит сообщение "королевского клуба" Marca.

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