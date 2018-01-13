"Реал" не подтвердил слухи о возможном приобретении Месси в 2013 году

Теги лионель мессиреал мадридбарселона

"Реал" не подтвердил слухи о возможном приобретении Месси в 2013 году"Реал" не подтвердил слухи  СМИ о том, что в июне 2013 года клуб собирался купить у "Барселоны" Лионеля Месси за 250 миллионов евро. 

Как сообщал источник, кроме того, отцу форварда каталонцев был обещан бонус в размере 1 миллиона евро.

"Эта информация – полнейшая выдумка. Она не имеет ничего общего с действительностью", – приводит сообщение "королевского клуба" Marca.

Читайте: "Реал" в 2013 году пытался подписать Месси | http://soccernews.ru

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