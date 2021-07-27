"Реал" не покупает игроков ради Мбаппе

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"Реал" не покупает игроков ради Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не совершает покупок этим летом ради трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб экономит средства, чтобы совершить покупку игрока сборной Франции в летнее трансферное окно. В связи с этим "Реал" не стал продлевать контракт с капитаном команды Серхио Рамосом,  а также решил продать защитника Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что 22-летний Мбаппе отказался продлевать с ПСЖ контракт, который истекает через год. Таким образом, французский клуб может выставить игрока на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно.

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