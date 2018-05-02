"Реал" не получает пенальти в свои ворота уже 13 матчей подряд в ЛЧ

Ответный поединок 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" стал 13-м подряд для "Реала" в главном европейском турнире, в котором в его ворота не был назначен 11-метровый.

В последний раз пенальти "Реалу" в ЛЧ пробивал "Атлетико" почти год назад.

Стоит отметить, что в полуфинальном противостоянии против "Баварии" арбитры не назначили два явных пенальти в ворота королевского клуба.

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