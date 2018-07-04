"Реал" не получал предложений по Роналду
Мадридский "Реал" не получал предложений по своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, информирует Marca.
Так, по сведениям издания, на сегодняшний день пока ни один из потенциальных покупателей не выразил официального желания подписать главную звезду "сливочных". Сам же королевский клуб все еще не определился со своей позицией по будущему португальца - будет ли он готов расстаться с ним или предпримет попытки сохранить его, предложив новый выгодный контракт.
Напомним, ПСЖ заинтересован в переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
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|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
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|20