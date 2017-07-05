"Реал" не принял улучшенное предложение "МЮ" по Морате

Теги реал мадридманчестер юнайтедальваро мората

"Реал" не принял улучшенное предложение "МЮ" по Морате"Реал" ответил отказом на предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 80 миллионов евро за нападающего Альваро Морату.

Как сообщает Goal, за своего футболиста "сливочные" надеются выручить более высокую сумму.

"Манчестер Юнайтед" изначально предлагал 70 миллионов, но и улучшенное предложение не подошло руководству "Реала".

Читайте: Мората хочет подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе, чтобы не возвращаться в "Реал" | http://soccernews.ru

комментарии
radiohead-70

Да адекватная цена,что они сиськи мнут!?

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