"Реал" не принял улучшенное предложение "МЮ" по Морате

"Реал" ответил отказом на предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 80 миллионов евро за нападающего Альваро Морату.

Как сообщает Goal, за своего футболиста "сливочные" надеются выручить более высокую сумму.

"Манчестер Юнайтед" изначально предлагал 70 миллионов, но и улучшенное предложение не подошло руководству "Реала".

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