"Реал" не продаст Бэйла

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"Реал" не продаст БэйлаМадридский "Реал" не намерен расставаться с одним из своих ключевых игроков Гаретом Бэйлом.

Об этом, как информирует Sky Sports, сообщил известный испанский журналист Гильем Балаге. В частности, он заявил: "Реал" заверил Бэйла и его окружение, что он не намерен продавать его следующим летом. Сообщение пришло сверху. Но у нескольких СМИ в Испании есть одна и та же версия: "Реал" сожалеет о травме Бэйла, но, возможно, пришло время им расстаться. В Испании многие потеряли терпение в этом вопросе, но на данный момент клуб не "открывал" двери для его отъезда".

Напомним, Балаге оценил вероятность ухода из "Реала" Роналду. | soccernews.ru

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