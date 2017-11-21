"Реал" не продаст Бэйла

Мадридский "Реал" не намерен расставаться с одним из своих ключевых игроков Гаретом Бэйлом.

Об этом, как информирует Sky Sports, сообщил известный испанский журналист Гильем Балаге. В частности, он заявил: " Реал" заверил Бэйла и его окружение, что он не намерен продавать его следующим летом. Сообщение пришло сверху. Но у нескольких СМИ в Испании есть одна и та же версия: "Реал" сожалеет о травме Бэйла, но, возможно, пришло время им расстаться. В Испании многие потеряли терпение в этом вопросе, но на данный момент клуб не "открывал" двери для его отъезда ".

Напомним, Балаге оценил вероятность ухода из "Реала" Роналду. | soccernews.ru