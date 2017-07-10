"Реал" не продаст Данило дешевле 30 миллионов евро
Мадридский "Реал" определился с суммой трансфера бразильского защитника Данило, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб хочет получить за игрока не менее 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов заплатить за бразильца 25 миллионов евро. Также футболистом заинтересовался "Челси".
Напомним, что 25-летний Данило перешел в "Реал" в 2015 году из "Порту" за 31,5 миллиона евро.
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|Малага
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|Валенсия
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|38
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|Спортинг Хихон
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