«Реал» не продаст Эдегора
Фото: Твиттер @PlanetaArsenal
"Реал" не планирует продавать полузащитника Мартина Эдегора, который в этом сезоне выступает в лондонском "Арсенале" на правах аренды, сообщает As.
По информации источника, "сливочные" намерены использовать 22-летнего норвежца как в следующем сезоне, так и далее. В Мадриде видят в полузащитнике полноценную замену для Луки Модрича, которому в сентябре будет 36 лет.
В текущем сезоне Эдегор выходил на поле в футболке "канониров" в 10 матчах Английской Премьер Лиги, в которых смог забить 1 мяч.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40,00 млн €.
Читать также: "Арсенал" определился с альтернативой Эдегору | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14