«Реал» не продаст Эдегора

Теги мартин эдегорреал мадрид

«Реал» не продаст ЭдегораФото: Твиттер @PlanetaArsenal 
"Реал" не планирует продавать полузащитника Мартина Эдегора, который в этом сезоне выступает в лондонском "Арсенале" на правах аренды, сообщает As.

По информации источника, "сливочные" намерены использовать 22-летнего норвежца как в следующем сезоне, так и далее. В Мадриде видят в полузащитнике полноценную замену для Луки Модрича, которому в сентябре будет 36 лет.

В текущем сезоне Эдегор выходил на поле в футболке "канониров" в 10 матчах Английской Премьер Лиги, в которых смог забить 1 мяч.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40,00 млн €.

Читать также: "Арсенал" определился с альтернативой Эдегору | http://soccernews.ru
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