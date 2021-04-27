«Реал» не продаст Эдегора

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"Реал" не планирует продавать полузащитника Мартина Эдегора, который в этом сезоне выступает в лондонском "Арсенале" на правах аренды, сообщает As.

По информации источника, "сливочные" намерены использовать 22-летнего норвежца как в следующем сезоне, так и далее. В Мадриде видят в полузащитнике полноценную замену для Луки Модрича, которому в сентябре будет 36 лет.

В текущем сезоне Эдегор выходил на поле в футболке "канониров" в 10 матчах Английской Премьер Лиги, в которых смог забить 1 мяч.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40,00 млн €.